США: российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев

США располагают достоверной информацией о том, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком. Об этом 27 апреля на заседании Совбеза ООН заявила американский спецпосланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает CNN.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что российская воинская часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не брала их под стражу", - отметила Ван Шаак.

Она добавила, что "если это правда, то это является нарушением основного принципа законов войны: запрета на внесудебную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали".