США: российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев
США располагают достоверной информацией о том, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком. Об этом 27 апреля на заседании Совбеза ООН заявила американский спецпосланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает CNN.
"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что российская воинская часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не брала их под стражу", - отметила Ван Шаак.
Она добавила, что "если это правда, то это является нарушением основного принципа законов войны: запрета на внесудебную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали".
Ван Шаак также подчеркнула, что у США есть "достоверные сообщения о лицах, убитых в стиле казни со связанными руками, со следами пыток, ужасающие рассказы о сексуальном насилии в отношении женщин и девочек".
"Эти изображения и отчеты предполагают, что зверства не являются результатом деятельности незаконных подразделений или отдельных лиц, они, скорее, раскрывают глубоко тревожную картину систематических злоупотреблений во всех областях, где задействованы российские силы", - указала спецпосланник.
По ее словам, все те, "кто спровоцировал, совершил и отдал приказ об этих преступлениях", должны быть привлечены к ответственности.
"Наше простое послание российскому военному и политическому руководству и рядовым членам таково: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности".