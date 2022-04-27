У Зеленского заявили, что Москву ждет невиданная бедность

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Россия столкнется с энергетическим эмбарго и это лишь вопрос времени. Об этом он написал в Twitter.

"Введение эмбарго на российские энергоносители - это вопрос времени. Отказ от российской нефти - это не только о моральной ответственности, но и о расчете: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира, поэтому мир не может себе позволить зависеть от нее", - утверждает он.

Подоляк отметил, что Европе удастся быстро отказаться от российских энергоресурсов. "Быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не так дорого, как когда этого не сделать. В среднесрочной перспективе Москву ждет тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие - бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", - добавил он.