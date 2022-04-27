Потери России в войне в Украине растут

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла убитыми 22800 военных, за прошедшие сутки погибли четыре сотни российских солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:

• личного состава – около 22800 (+400) человек,

• танков ‒ 970 (+31) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,

• артиллерийских систем – 431 (+10) ед,

• РСЗО - 151 (+2) ед,

• средства ПВО - 72 (+1) ед,

• самолетов – 187 (+2) ед,

• вертолетов – 155 (+0) ед,

• автомобильной техники - 1688 (+22) ед,

• корабли /катера - 8(+0) ед,

• цистерн с ГСМ – 76 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8),

• специальная техника – 31 (+0).

• пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.