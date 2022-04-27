Потери России в войне в Украине растут
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла убитыми 22800 военных, за прошедшие сутки погибли четыре сотни российских солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:
• личного состава – около 22800 (+400) человек,
• танков ‒ 970 (+31) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,
• артиллерийских систем – 431 (+10) ед,
• РСЗО - 151 (+2) ед,
• средства ПВО - 72 (+1) ед,
• самолетов – 187 (+2) ед,
• вертолетов – 155 (+0) ед,
• автомобильной техники - 1688 (+22) ед,
• корабли /катера - 8(+0) ед,
• цистерн с ГСМ – 76 (+0),
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8),
• специальная техника – 31 (+0).
• пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.