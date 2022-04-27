В сообщении отмечается, что "Министерство обороны ПМР" направило в местные администрации письма о призыве граждан на "специальные сборы", которые продлятся 90 дней: "В них будут участвовать мужчины до 55 лет. Им обещают денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание. Призывникам гарантируют по 2800 "рублей ПМР".

Разведка сообщает, что, несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер. "Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Президент “ПМР” Вадим Красносельский, в свою очередь, опроверг информацию о том, что в Приднестровье ограничивается выезд мужчин призывного возраста и объявлена всеобщая мобилизация.