В Молдове предложили объединиться с Румынией в случае приближения армии России

Бывший премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ считает, что республика должна объединиться с Румынией, если российская армия "подойдет близко к границам страны".

"На мой взгляд, единственный сценарий - это объединение. Если Румыния вместе с Кишиневом пойдут на такой шаг, то мы сразу окажемся под зонтом безопасности НАТО и Европейского союза", - сказал Лянкэ в интервью, опубликованном в четверг на сайте молдавского издания Timpul.

Он добавил, что когда сам был премьер-министром (2013-2015 годы), то в 2014 году оказался "в похожей ситуации" и у него "были такие договоренности" с президентом и премьер-министром Румынии. "Я не говорю, что это просто [реализовать], но не невозможно", - сказал Лянкэ.