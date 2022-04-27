Депутаты парламента Ирана приедут в Азербайджан
Депутаты парламента Ирана посетят Азербайджан на следующей неделе, сообщил депутат иранского парламента Гуламрза Мархаба в провинции Гилан, передают местные СМИ.
По его словам, укрепление связей с Азербайджаном должно стать одним из главных приоритетов МИД Ирана.
Парламентарий обратил внимание на то, что Иран и Азербайджан имеют общую протяженную морскую и сухопутную границу, что, по его мнению, может способствовать развитию двусторонних экономических связей. «Укрепление связей между парламентами двух стран имеет важное значение. С этой целью на следующей неделе парламентская делегация Ирана посетит Баку», - отметил Мархаба.