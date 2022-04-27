Силы территориальной обороны и военные усилили оборону государственной границы в Одесской области на фоне провокаций в непризнанном Приднестровье. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задачи по охране и обороне Одессы и области. Также, в частности, усилена охрана государственной границы со стороны так называемого Приднестровья, где продолжаются российские провокации с целью создания определенных очагов напряжения для Одессы и Одесской области", - сказал он.

Братчук отметил, что ночь в регионе прошла в целом спокойно и без обстрелов.

При этом силы ПВО уничтожили российский БПЛА в небе над Одесской областью.