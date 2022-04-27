Санду заявила о возможном объединении Молдовы с Румынией
Молдова и Румыния могли бы объединиться, однако для этого необходимо выполнение минимум одного условия. Об этом заявила молдавский лидер Майя Санду, сообщает Jurnal TV.
По ее словам, необходимо желание граждан. «Вы должны спросить это у граждан. <…> Объединение может произойти только при поддержке народа, когда люди скажут, что хотят этого, это и произойдет», — добавила президент.
Она также ответила на вопрос о возможном вступлении Молдовы в НАТО. По ее словам, опросы общественного мнения пока не сигнализируют об уверенной поддержке этого решения.
Отметим, ранее бывший премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, если российская армия "подойдет близко к границам страны".