В НАТО обещали обеспечить безопасность Швеции и Финляндии

НАТО найдет способ обеспечить безопасность Швеции и Финляндии на переходный период присоединения к альянсу в случае, если эти страны подадут заявки на вступление в организацию, сообщил генсек Йенс Столтенберг в совместном заявлении с главой Европарламента Робертой Метсолой.

"Финляндия и Швеция должны самостоятельно принимать решения о том, запрашивать ли членство в НАТО или нет. Но если они решат запрашивать, то они будут приняты нами с большой радостью. Швеция и Финляндия - наши наиболее близкие партнеры… мы работаем с ними многие годы, их вооруженные силы соответствуют стандартам НАТО… Я ожидаю, что процесс присоединения будет быстрым… Для НАТО безопасность Финляндии и Швеции имеет значение… Я уверен, что мы найдем решения (обеспечения безопасности) для этого переходного периода между подачей запросов и официальной ратификацией", - цитирует его РИА Новости.