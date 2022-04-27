Лукашенко заявил, что к Союзному государству «подключатся» бывшие республики СССР

Союзное государство Беларуси и России может "привлечь и другие страны", заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на сообщение пресс-службы главы белорусского государства.

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза", - отметил он.