Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Болгарии
В четверг, 28 апреля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Болгарии Василом Георгиевым.
В ходе встречи глава МИД Азербайджана отметил развитие стратегического партнерства между двумя странами на основе взаимных интересов и международного права.
По его словам, двусторонний политический диалог и взаимные контакты на высоком уровне вносят позитивный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Болгарией.
Министр Байрамов напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и в связи с этим будут продолжены совместные усилия по дальнейшему расширению связей в различных направлениях.
В свою очередь, Георгиев подчеркнул продуктивность своего визита в Азербайджан и насыщенную рабочую программу, в рамках которой был проведен раунд политических консультаций, организованы двусторонние встречи.
Он отметил, что между Азербайджаном и Болгарией существуют очень хорошие отношения в политической сфере, а также успешно развиваются экономические, энергетические, транспортные, гуманитарные, культурные связи.
На встрече также обсуждалось сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, а также ситуация в Украине и другие региональные вопросы.
Байрамов выразил благодарность болгарской стороне за создание необходимых условий для проезда через территорию Болгарии граждан Азербайджана в связи с ситуацией в Украине.
Георгиев сообщил, что глава МИД Болгарии Теодора Генчовская приглашает азербайджанского коллегу посетить Софию.