Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Болгарии

По его словам, двусторонний политический диалог и взаимные контакты на высоком уровне вносят позитивный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Болгарией.

В ходе встречи глава МИД Азербайджана отметил развитие стратегического партнерства между двумя странами на основе взаимных интересов и международного права.

В четверг, 28 апреля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Болгарии Василом Георгиевым.

Министр Байрамов напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и в связи с этим будут продолжены совместные усилия по дальнейшему расширению связей в различных направлениях.

В свою очередь, Георгиев подчеркнул продуктивность своего визита в Азербайджан и насыщенную рабочую программу, в рамках которой был проведен раунд политических консультаций, организованы двусторонние встречи.

Он отметил, что между Азербайджаном и Болгарией существуют очень хорошие отношения в политической сфере, а также успешно развиваются экономические, энергетические, транспортные, гуманитарные, культурные связи.