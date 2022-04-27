Послы США в Азербайджане, Грузии и Армении встретились в Баку

Послы США в Азербайджане, Грузии и Армении - Эрл Литценбергер, Келли Дегнан и Линн Трейси, а также заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон, главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и исполняющий обязанности координатора американской помощи Европе и Евразии Грег Наарден приняли участие в региональном совещании руководителей миссий, которое прошло в посольстве США в Азербайджане.

«Коллеги из региона и Вашингтона собрались, чтобы обменяться мнениями и информацией. Отмечая 30-ю годовщину установления дипломатических отношений США с Азербайджаном, Грузией и Арменией, мы подчеркиваем нашу приверженность укреплению партнерства и обеспечению более безопасного, стабильного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа», - говорится в сообщении американского посольства.