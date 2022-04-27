Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения выдающегося представителя офтальмологической науки Азербайджана, первого академика Национальной Академии наук в этой сфере, самоотверженного ученого Зарифы ханум Алиевой.

В связи с этим 28 апреля представители медицинской общественности во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым в Аллее почетного захоронения возложили цветы к могиле общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного, независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Была почтена память Зарифы ханум Алиевой, возложены венок и цветы к ее могиле.

Возложены цветы и на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.