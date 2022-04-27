Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 29 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 21-26° тепла. В Баку ночью - 13-15°, днем - 23-25° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами ожидаются грозы и переменные дожди, ночью и утром - туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью – 1-6° тепла, днем - 12-17° тепла.