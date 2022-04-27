Хикмет Гаджиев о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией

«Мирный договор между Азербайджаном и Арменией послужит развитию интеграции на Южном Кавказе». Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев сказал на международной конференции в Шуше.

Помощник президента отметил, что Азербайджан со своей стороны готов подписать мирный договор, о чем свидетельствует переговорный процесс, который длился три десятилетия.

По его словам, Армения все еще воздерживается от конкретных шагов, которые пойдут ей только на пользу.

Хикмет Гаджиев также подчеркнул, что совместное развитие в различных секторах, таких как транспорт, торговля и энергетика, принесет социально-экономические выгоды Азербайджану, Армении и региону в целом.

Он также отметил, что Азербайджан не использовал тяжелое вооружение для освобождения города Шуша и добавил, что Карабахское ханство с центром в городе Шуша заложило основы формирования азербайджанцев как единой нации.