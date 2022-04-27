В Львовской области более двухсот компаний связаны с Россией

Стало известно, что в Львовской области более 200 компаний имеют российское происхождение. Об этом сообщил корреспондент НВ "Львов" с ссылкой на брифинг начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

«У нас составлен список предприятий и организаций, которые могут быть связаны с российским капиталом. Этот список прорабатывается, а данные запросы отправляются в СНБО для принятия решения», — заявил Козицкий.

По его словам, более 200 компаний в Львовской области имеют российские корни или капитал.