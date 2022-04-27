Государственная противопожарная служба МЧС продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности в стране.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, на основании полученной информации о незаконных строительно-монтажных работах в жилом комплексе, расположенном в Сабунчинском районе Баку - поселке Бакиханова, на улице Явера Алиева, сотрудники Государственной противопожарной службы провели осмотр объекта.

В ходе проверки установлено, что гражданин проводил строительно-монтажные работы на первом этаже 20-этажного жилого дома № 7 с целью расширения нежилого помещения без согласования с соответствующими государственными органами. В результате расследования установлено, что строительно-монтажные работы проводились в шахте, предназначенной для вентиляции стоянки, расположенной в подвале жилого дома.

Государственная противопожарная служба обеспечила в установленном законом порядке снос примыкающей к зданию незаконной постройки и восстановила работу вентиляционной шахты.