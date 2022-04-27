Теймур Мусаев о неизвестном вирусе среди детей

Министр здравоохранения Теймур Мусаев прокомментировал распространение вируса гепатита неизвестного происхождения среди детей, передает АПА.

По его словам, в 12 странах мира этот вирус уже распространился среди детей, но в настоящее время в Азербайджане нет каких-либо опасений по этому поводу.

«Число стран, в которых зафиксирована инфекция, не так много. Происхождение также не совсем ясно. На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения. Скачка заболеваемости гепатитом В в нашей стране также не наблюдается», - заявил он.