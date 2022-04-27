Paramount прекратил вещание Nickelodeon и MTV в России
Телеканалы Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV прекратили свое вещание на территории России, передает РИА Новости.
Кабельные каналы Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV приостановили свою деятельность в России.
Согласно информации, при попытке включить канал появляется сообщение: "Уважаемые телезрители! По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено. Спасибо за понимание". При этом все еще доступен прямой эфир каналов в интернете.