Экс-командующий НАТО призвал Запад готовиться к войне с Россией

Запад должен готовиться к войне с Россией, чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину «всю серьезность Запада», заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф в интервью ВВС.

По его словам, очевидная эскалация военных целей является «абсолютно правильным подходом». «Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано во всем альянсе», - сказал Ширрефф.

При этом экс-командующий НАТО предупредил, что Владимир Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация нужна, чтобы показать «серьезность Запада».

«Худший вариант — это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что, наконец, Путин уважает силу», — сказал Ширрефф