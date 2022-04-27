Симоньян анонсирует ядерный удар по Украине

Главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян считает, что Запад подталкивают Россию к уничтожению Украины и ядерному удару. Об этом она заявила у себя в телеграм-канале после сообщений о взрывах и сработавших системах ПВО в Белгороде.

«Англосаксы публично предлагают Украине перевести боевые действия на территорию России. И снабжают ее средствами для реализации этого плана. Вы какой нам оставляете выбор, идиоты? Полное уничтожение оставшейся Украины? Ядерный удар?» — написала Симоньян.