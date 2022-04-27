Кремль: накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента
Накачивание западными вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений другим странам, кроме Украины.
"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - цитирует Пескова ТАСС.