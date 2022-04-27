Когда наступит решающий этап войны в Украине

Переломный момент войны в Украине произойдет в следующем месяце, когда в страну прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы вкупе с немецкими и британскими зенитными установками, пишет британское издания The Guardian.

Отмечается, что сейчас армия Украины и "близко не способна" на контратаки и возвращение своих захваченных территорий.

Аналитики отметили, что война в Украине застопорилась: "Наступление России на Донбассе не удается в полной мере и только начинает развиваться без каких-либо признаков серьезного прорыва".