Когда наступит решающий этап войны в Украине
Переломный момент войны в Украине произойдет в следующем месяце, когда в страну прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы вкупе с немецкими и британскими зенитными установками, пишет британское издания The Guardian.
Отмечается, что сейчас армия Украины и "близко не способна" на контратаки и возвращение своих захваченных территорий.
Аналитики отметили, что война в Украине застопорилась: "Наступление России на Донбассе не удается в полной мере и только начинает развиваться без каких-либо признаков серьезного прорыва".
Неудачи российских войск на востоке эксперты связывают с неблагоприятной погодой в регионе, сильным сопротивлением ВСУ, а также проблемами российского командования и управления. В то же время украинские силы пока что не могут пойти в масштабное контрнаступление и ожидают оружие от Запада. При этом, если военной помощи окажется мало для изменения военного баланса, "встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы взять США, Великобритания и другие члены НАТО".
Кроме того, в издании считают, что ядерные угрозы Путина предназначены для запугивания, однако остается непреодолимый риск того, что российский президент пойдет на дальнейшую эскалацию, если почувствует угрозу.