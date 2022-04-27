Фархад Мамедов 14:17

Когда ОАО «Азеришыг» в январе 2021 года объявило, что в сотрудничестве с немецкой компанией EKM Global Consulting GmbH внедряет в Азербайджане технологию мобильного картографирования 3D, широкой общественности это сообщение показалось туманным и непонятным, что неудивительно - о данной технологии никто в стране, кроме ограниченного круга специалистов, никогда не слышал.

Прояснил ситуацию глава EKM Global Consulting, азербайджанский бизнесмен Эльшан Мусаев, представивший в интервью haqqin.az подробную информацию о проекте, сути и важности технологии мобильной картографии 3D, а также о необходимости ее скорейшего и повсеместного внедрения в Азербайджане. Новый проект: инфраструктуру электросетей перенесут на мобильную карту Сам проект, напомним, заключается в перенесении инфраструктуры электросетей на мобильную карту путем ее сканирования в 3D-мультидиректорном формате. Вкратце это означает следующее: географическое расположение (т.е. геопространственные данные) линий электропередач разного напряжения, трансформаторов, опор, счетчиков и проведенных до них линий отражаются на карте с высокой точностью в соответствии с характеристиками рельефа местности и GPS-координатами.

Применение этой технологии позволяет увидеть на дисплее компьютера 360-градусную панораму объекта со всеми его координатами на 3D-карте без необходимости выезжать в районы расположения объектов для оценки на месте инфраструктуры электросетей. Это создает множество преимуществ для оператора энергоснабжения, поскольку позволяет значительно сэкономить время и средства в процессе предотвращения потерь в сетях и возможных аварий, а также при планировании и реализации новых проектов в сфере электроснабжения. Таким образом, оптимальные решения можно найти, не отходя от компьютера. Следует также отметить, что применение геопространственных баз данных не ограничивается инфраструктурой электросетей. В развитых странах эта технология применяется в самых разных областях - от градостроительства до банковского дела, от бизнес-планирования и до археологии.

Для начала давайте выясним, что означает термин «геопространственные данные». Они включают в себя любую информацию о поверхности Земли, относящуюся к определенному пространству, включая трехмерные данные. Концепция геопространственных данных является относительно новой и используется с 80-х годов прошлого века. Ранее под геопространственными данными подразумевали географические координаты объекта или места. То есть до эпохи бурного развития информационных технологий в качестве геопространственных данных рассматривались географические координаты и описание объекта или пространства в двумерной системе координат. Однако в результате стремительного развития информационных технологий геопространственные данные позволяют получить более подробную информацию об объекте. Такую информацию получают, используя самые разнообразные технические средства - от смартфонов до спутников, цифровых камер, радаров, сенсорных сетей. Что такое «цифровые двойники» Столь широкий спектр геопространственных данных привел к появлению еще одного термина — «цифровые двойники» (digital twinning), когда с помощью геопространственных данных формируется цифровой «двойник» физического мира. Например, совместный проект, реализуемый EKM Global Consulting и ОАО «Азеришыг», был направлен на разработку «цифрового двойника» электросетевой инфраструктуры (в настоящее время он представлен в виде мобильной 3D-карты). «Цифровой двойник» может обновляться в режиме реального времени с помощью информации, получаемой от передатчиков и искусственного интеллекта. Это новшество дает возможность отслеживать физическое состояние объекта в режиме реального времени без его посещения, выявлять потенциальные проблемы и моделировать на компьютере способы повышения эффективности. Другими словами, «цифровые двойники» помогают пользователям понимать состояние физического мира, быстро реагировать на изменения и улучшать бизнес-операции. Их можно использовать для выполнения различных задач планирования, проектирования, визуализации и моделирования.

При этом использование «цифровых двойников» позволяет предвидеть различные риски. Таким образом, за счет выявления возможных рисков при моделировании «цифровых двойников» в виртуальном пространстве возможна реализация того или иного проекта в физическом пространстве с меньшими рисками и вложениями. Чтобы объяснить, что это означает на практике, вернемся к проекту создания цифрового двойника электросетевой инфраструктуры. Этот цифровой двойник позволяет «Азеришыг» планировать и модернизировать свою сетевую инфраструктуру, разрабатывать проекты развития, измерять в виртуальном пространстве все возможные риски и определять оптимальный вариант выполнения работы с меньшими затратами и более высокой эффективностью. Без «цифровых двойников» работа по измерению и планированию непосредственно в физическом пространстве привела бы к увеличению затрат и рисков. Одним из методов получения геопространственных данных является дистанционное зондирование, позволяющее получить информацию об объекте без физического контакта. Спутниковые или авиационные сенсорные технологии используются для обнаружения и классификации объектов на поверхности Земли с помощью дистанционного зондирования. Дистанционное зондирование делится на активную и пассивную формы. При активном зондировании на объект посылается сигнал со спутника или другого летательного аппарата, а отраженный сигнал улавливается передатчиками. При пассивном зондировании передатчиками регистрируется отражение солнечных лучей от объекта. С помощью геопространственных данных сегодня можно создавать трехмерные (3D) модели любого объекта, строения или даже целого города. Здания, инфраструктура и элементы ландшафта отражаются в трехмерном масштабе с высокой точностью. Большинство 3D-моделей зданий в городских районах изготавливаются с помощью трехмерного облака точек, созданного методом LiDAR.

Что представляет собой метод LiDAR (Light Detection and Ranging) Этот метод предполагает наведение лазерного луча на объект или его поверхность и измерение времени, за которое отраженный свет возвращается к приемнику. Он создает трехмерное облако точек, отраженное от поверхности объекта, что и позволяет создать 3D-модель объекта. Трехмерные карты городов или инфраструктуры, созданные с примененем «цифровых двойников», открывают уникальные возможности для специалистов по городскому планированию и органов местного самоуправления. Для правительств, поставщиков инфраструктуры, транспортных операторов и строительных компаний трехмерная модель городов является полезным инструментом для моделирования, анализа и визуализации различных сценариев. Например, при чрезвычайных ситуациях, таких, как наводнения, пожары, землетрясения, 3D-модель конкретного города или любого другого населенного пункта и его конкретного района позволяет спасательным силам действовать более эффективно, что приводит к спасению большего количества человеческих жизней. В этой связи важно рассмотреть еще одно понятие - геоинформационная система. Географическая информационная система (ГИС) — это система для создания, анализа и отображения всех типов данных и ресурсов. ГИС связывает информацию с картой, объединяет информацию о местоположении объекта со всеми видами информации, которая его описывает. Технология ГИС используется в качестве инструмента компьютерного картографирования для составления карт. Как уже отмечалось, развитие технологий, в том числе робототехники и беспилотных летательных аппаратов, привело к появлению множества способов получения геопространственных данных. Для получения геопространственных данных дистанционным зондированием на летательные аппараты (самолеты или вертолеты, а также дроны) устанавливаются передатчики, с помощью которых собираются данные с поверхности Земли. Leica Geosystems, одна из ведущих мировых компаний в этой области (швейцарская компания, входит в состав Hexagon, которая базируется в Стокгольме), собирает 2D- и 3D-данные с передатчиков, установленных на летательных аппаратах. Это технологии фотограмметрии и LiDAR. Система зондирования с летательных аппаратов включает в себя один или несколько сенсорных модулей (например, LiDAR и камеру).

Стремительное развитие технологий позволяет получать геопространственные данные с помощью роботизированных наземных систем. Например, сканер Leica BLK ARC от Leica Geosystems можно устанавливать на роботизированных «собак» производства Boston Dynamics. В результате робот может собирать различные типы геопространственной информации об объекте или местности, поскольку «собаки» автономно переносятся в труднодоступные места и на большие расстояния. Кроме того, компания предлагает портативное мобильное картографическое устройство Leica Pegasus: Backpack. Это устройство позволяет захватывать 3D и 2D пространство для мобильного картографирования на улице или внутри зданий. Пользователь переносит устройство на плече и начинает передвигаться по улице или в любом замкнутом пространстве, а на его планшет в режиме реального времени поступают полные изображения окружающей обстановки. Как уже упоминалось, изображение объектов на поверхности Земли также получают с помощью искусственных спутников. Однако разница между аэрозондированием и космическим зондированием заключается в том, что изображения, полученные при воздушном зондировании с помощью различных типов летательных аппаратов, являются более точными. Максимальная точность спутниковых снимков составляет 50 см. Причем информация такой точности предоставляется заказчику за плату. Точность же информации, полученной бесплатно, составляет 1,5-2 метра. Однако точность данных, полученных с самолета с помощью гибридных передатчиков (об этом позже — ред.), очень высока - погрешность составляет всего 5 сантиметров. Но что такое гибридные передатчики, являющиеся одним из средств получения более совершенных геопространственных данных?

Гибридные передатчики позволят получить высокоточную 3D визуализацию любой местности Гибридные передатчики объединяют визуализацию и технологию LiDAR в одну систему, предоставляя пользователю доступ к широкому спектру геопространственных данных, включая ортофотоснимки, точечные построения и трехмерные модели зданий и инфраструктурных сетей. Более того, всю эту информацию можно собрать за один полет. Сочетая две эти взаимодополняющие технологии, гибридные передатчики создают самую большую, качественную и надежную базу данных. Одно из основных применений гибридных передатчиков — разработка 3D-карт городов, сельскохозяйственных районов и рельефа в целом. С их помощью можно создать очень точную трехмерную карту городов, в том числе узких неосвещенных улиц. Гибридные трансмиттеры Leica TerrainMapper2 и City Terrain Mapper2 производства компании Leica Geosystems, обладающие на данный момент самыми передовыми технологиями в этой области, позволяют получать высокоточную 3D визуализацию городов и любой местности. Ортофото подразумевает аэрофотоснимки, которые геометрически изменены или «ортотрансформированы» таким образом, чтобы масштаб фотографии был однородным и его можно было использовать в качестве карты. Ортофото можно использовать для измерения фактического расстояния от объекта до камеры. Цифровой ортофотоплан географически связан с поверхностью Земли, поэтому каждый пиксель на фотографии можно точно идентифицировать. Таким образом, развитие технологий открывает широкие возможности для получения разных видов геопространственных данных, и, как следствие, с помощью этой информации можно создать виртуальную реальность практически любого объекта инфраструктуры, даже подземной инфраструктуры целых городов. В настоящее время основными областями применения геопространственных данных, и «цифровых двойников» являются строительство и градостроительство, а также создание инфраструктуры. Однако благодаря развитию цифровых технологий охват их использования расширяется. Сегодня в развитых странах 70-80 процентов управленческих решений в государственном и частном секторе принимаются на основе геопространственных данных.

Например, анализ геопространственных данных может позволить банкам определить оптимальное место для открытия нового офиса, отделения банка или размещения банкомата. В частности, анализ геопространственных данных играет важную роль при выдаче кредитов под недвижимость в современном банковском деле. Анализ геопространственных данных позволяет телекоммуникационным компаниям контролировать качество связи и поддерживать его на необходимом уровне. С помощью геопространственных данных компания может определить, в каком именно географическом районе связь хуже, и принять своевременные меры по улучшению качества обслуживания. Также геопространственные данные позволяют определять время и место наибольшей нагрузки на телекоммуникационную сеть. Геопространственные данные находят широкое применение даже в сфере розничной торговли. Например, с помощью анализа геопространственных данных ритейлер может определить оптимальное место для открытия нового филиала и построения цепочки поставок. Использование геопространственных данных в различных отраслях экономики и бизнеса становится все более актуальным в мире и закладывает основу для большого скачка в менеджменте и технологиях. Многие правительства в настоящее время вкладывают значительные средства в разработку «цифровых двойников» целых городов и даже стран, что открывает дополнительные возможности использования геопространственных данных, собранных в «цифровых двойниках» для организации виртуальных туров. Другими словами, эти цифровые модели позволяют не только осмотреть достопримечательности города, но и совершить виртуальную прогулку по его улицам. Как отмечается, создание в Азербайджане инфраструктуры «цифрового двойника» с технологией мобильного 3D-картографирования осуществлялось в сотрудничестве с ОАО «Азеришыг» и EKM Global Consulting. Ранее компания разработала 3D-модели Дворца Ширваншахов, Девичьей Башни и Ичери Шехер. В результате можно совершать виртуальные туры по этим историческим местам Баку.

До недавнего времени геопространственные данные в Азербайджане, в основном, получали с помощью аэрофотосъемки и спутниковых снимков с использованием обычных камер. Различные государственные органы используют в настоящее время геопространственные данные, полученные таким образом. Например, кадастр пахотных земель в Азербайджане в последний раз создавался посредством аэрофотосъемки по заказу министерства сельского хозяйства в 2015-2016 годах, и с тех пор база данных не обновлялась. Да и аэрофотоснимки были сделаны с помощью обычных камер. Однако базу данных, сформированную 6-7 лет назад с помощью аэрофотосъемки с помощью обычных фотоаппаратов, можно считать устаревшей и значительно утратившей актуальность. Как и в развитых странах, важно использовать опыт проведения ортофотосъемки с использованием более совершенных технологий. Гибридные передатчики Leica TerrainMapper2 и City Terrain Mapper2 компании Leica Geosystems имеют как лазерные радары, так и проекционные камеры, гибридные данные можно получить всего за один полет. Это очень важно для Азербайджана, так как периодические ортофотосъемки с помощью этих устройств (например, сельскохозяйственных угодий, освобожденных территорий) позволят создать высокоточную базу данных, которая позволит более эффективно решать различные стратегические задачи, стоящие в настоящее время перед правительством.

Как уже упоминалось, геопространственные данные, полученные с помощью различных типов 3D-сканеров, гибридных передатчиков, позволяют получать более точные изображения объекта или местности, инфраструктуры, создавать «цифровых двойников» или виртуальную реальность. С этой точки зрения объединение баз данных, полученной с помощью аэрофотосъемки (ортофото) и искусственных спутников с 3D-визуализацией означает формирование более совершенной базы данных. С другой стороны, технология 3D-сканирования позволяет создать «цифровой двойник» не только наземной, но и подземной инфраструктуры. Это означает, что можно предотвращать повреждения и выходы из строя подземных коммуникаций при реализации новых строительных проектов в городах, а также контролировать состояние подземных коммуникаций с помощью специальных передатчиков. По мере расширения применения геопространственных баз данных использование этой технологии может дать импульс новому этапу экономического развития Азербайджана. Как известно, на освобожденных территориях предстоит восстановить сотни сел и поселков, а также городов. Президент Ильхам Алиев поставил перед правительством задачи по использованию концепции «умных городов» и «умных деревень» при восстановлении населенных пунктов. Цифровые двойники являются важнейшим базовым элементом концепции «умных городов» и «умных деревень». Именно с помощью геопространственных данных можно осуществить планирование этих населенных пунктов наиболее эффективно, с наименьшими затратами, без необходимости выезда на место многочисленных специалистов и проведения исследований в местностях, еще не полностью очищенных от мин. С другой стороны, эффективная модель классификации, распределения и орошения пахотных земель на освобожденных территориях также может быть создана с использованием геопространственных данных.