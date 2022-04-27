Медведев сравнил сегодняшнюю Германию с Третьим рейхом

«Одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке под другим названием - а такое печально заканчивается». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Напомним, что сегодня Бундестаг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений.