В Москве заявили, что Киев официально не выходил из переговоров
Украина официально не выходила из переговорного процесса с Россией, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Что касается самих переговоров, то мы не раз говорили, что в целом выступаем за переговорный процесс в любом случае - в этом контексте, я имею ввиду ситуацию в Украине, и в других исторических моментах. Когда президент Украины предложил эти переговоры, российская сторона дала на них согласие, не отказала. Как сейчас себя украинская сторона ведет на переговорах - это, конечно, удручает, но зато является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу. Видимо, переговорные решения их не особо интересуют. Мы привержены мирному урегулированию, мы ждем, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из переговорного процесса. Напомню, материалы были переданы практически две недели назад. При этом прекрасно понимаем цену их надежности, которую они демонстрировали многие годы", - цитирует Захарову РИА Новости.