Нефтегазовый гигант отказался принимать смеси нефтепродуктов российского происхождения

Нефтегигант Shell больше не будет покупать продукты нефтепереработки с каким-либо российским содержанием, включая топливные смеси, сообщает Reuters.

"Лондонский Shell, крупнейший в мире нефтетрейдер, продолжал принимать из России продукцию в виде смесей, где на российское горючее приходилось менее 50% топлива", - говорится в сообщении.

Теперь же компания не будет принимать такие товары. Как пишет Reuters, в заявке на поставку авиакеросина на торговой платформе Platts компания указала, что не будет принимать добытое в России сырье, товары смешанные с российским сырьем, а также товары, транспортировка которых начинается из России или включает в себя транзит через эту страну. "Мы работаем над поэтапным отказом от российской нефти и газа в нашей цепочке поставок, защищая при этом поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей", — заявили в Shell.