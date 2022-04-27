Россия потребовала от Израиля прекратить «порочную и опасную практику»

Россия считает недопустимым продолжающиеся израильские обстрелы территории Сирии и категорически осуждает действия, нарушающие нормы международного права. Об этом, как передает ТАСС, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем необходимым подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории Сирии, нарушение базовых прав международного права категорически неприемлемы и недопустимы, - сказала она. - Решительно осуждаем подобные безответственные действия, множащие число жертв среди военных и гражданских лиц, несущие реальную угрозу неконтролируемой эскалации напряженности в масштабах всего региона".

"Такие атаки приводят к снижению боевого потенциала Вооруженных сил Сирии и негативно сказываются на эффективности усилий по борьбе с терроризмом на сирийской земле. Мы требуем от израильской стороны прекратить эту порочную и опасную практику", - добавила она.