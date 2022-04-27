Какое оружие закроет небо над Украиной

Украинским бойцам, чтобы закрыть небо, необходимы зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия и истребители. Об этом командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил в видеообращении, размещенном в Facebook.

Командующий отметил, что Украина благодарна всему миру за гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, санкционное давление на государство-террориста, военно-техническую помощь – оружие, которое уже уничтожает технику РФ.

"Мы били, бьем, и будем бить противника той техникой, что у нас есть на вооружении. Но для того, чтобы Воздушные силы самостоятельно закрыли небо над Украиной, одних ПЗРК Stinger и Starstreak, предоставленных партнерами, недостаточно. Это переносные комплексы малого радиуса действия, прежде всего предназначенные для уничтожения маловысотных целей - таких как вертолеты", - подчеркнул Олещук.