Xalq Bank принял участие в тренинге «Порядок управления информационной безопасностью в банках»

ООО Conim Cert провело тренинг для членов правления ОАО Xalq Bank на тему «Порядок управления информационной безопасностью в банках», утвержденную Центральным банком Азербайджана.

Целью тренинга стало обеспечение информационной безопасности в банковском секторе Азербайджане, в частности своевременное выявление возможных кибератак, снижение негативных последствий и постоянное внимание к своевременному их предотвращению.

Xalq Bank, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся финансовых институтов региона, не только предлагает своим клиентам самые передовые и доступные услуги и продукты, но и постоянно расширяет и совершенствует возможности банка в области кибербезопасности.

Утвержденные решением правления Центрального банка и внесенные в Государственный реестр правовых актов «Порядок управления информационной безопасностью в банках» и требования кибербезопасности разработаны на базе международных стандартов ISO/IEC 2700X.