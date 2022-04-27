Известно место проведения футбольного матча Беларусь - Азербайджан

Игра состоится в сербском городе Нови Сад 6 июня и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Напомним, согласно решению УЕФА, сборная Беларуси и клубы должны проводить все свои домашние матчи в турнирах под эгидой союза за пределами страны и без зрителей. Такое решение УЕФА ввел на фоне российского вторжения в Украину при участии Беларуси.

В июне сборная Азербайджана проведет в Лиге наций сразу четыре матча. 3 июня команда сыграет в Казахстане, 6-го – в Сербии с Беларусью, 10-го – дома против Словакии, а 13-го – тоже дома с Беларусью.

Еще два тура состоятся 22 и 25 сентября, когда Азербайджан сыграет в Словакии и в Баку с Казахстаном.