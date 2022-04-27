И США поблагодарили Турцию

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории.

Псаки на своей ежедневной пресс-конференции поделилась подробностями процесса освобождения Рида. Заявив, что они давно вели переговоры с Россией об освобождении задержанного гражданина США Тревора Рида, Псаки сообщила, что за последние 24 часа задержанные как в США, так и в России были доставлены в Турцию.

«Мы очень благодарны Турции за то, что она позволила осуществить обмен в своей стране», – передает «Анадолу» слова Псаки.

Она добавила, что обмен был произведен ранним утром по американскому времени.