Под Мелитополем подорвали мост: россияне по нему доставляли оружие из Крыма
Сегодня, 28 апреля, под Мелитополем в Запорожской области подорвали железнодорожный мост, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
Согласно информации, утром прогремел взрыв в Акимовке Мелитопольского района.
По данным издания, был подорван железнодорожный мост, по которому россияне доставляют оружие и топливо для военной техники из Крыма и через который идет единственная железная дорога на полуостров. После взрыва российские военные оцепили мост и досматривали все машины, велосипедистов и пешеходов.