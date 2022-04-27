Москва анонсировала новое заседание по Карабаху

«Заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время, также до конца этой недели запланировано проведение контактов в Баку по линии МИД». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Россия рассматривает в качестве основы продвижения процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений трехсторонние договоренности на высшем уровне и продолжает активную работу с Баку и Ереваном по всем трекам, включая разблокирование экономических и транспортных связей, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора.

«Вопросы разблокировки коммуникации обсуждались в ходе встречи вице-премьера России Алексея Оверчука с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 26 апреля. Также с армянской и азербайджанской сторонами условлено проведение в ближайшее время очередного заседания трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. Что касается пограничных вопросов, то до конца этой недели запланированы контакты в Баку по линии МИД», - сказала Захарова, добавив, что российская сторона отмечает готовность Азербайджана и Армении двигаться навстречу друг другу, прорабатываются трехсторонние контакты по этой теме на высоком уровне.