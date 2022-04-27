Всемирный банк прогнозирует рекордный рост цен из-за войны в Украине
Всемирный банк прогнозирует исторический рост цен в мире на энергоносители (50%) и неэнергетические товары (20%) в 2022 году в связи с ситуацией вокруг Украины, передает ТАСС.
Согласно апрельскому докладу (Commodity Market Outlook), подготовленному экспертами Всемирного банка, конфликт вызвал серьезные перебои в поставках. "Ожидается, что в 2022 году цены на большинство энергоносителей будут гораздо выше, чем в 2021-м. При этом снижения цен в среднесрочной перспективе не будет", - говорится в докладе.
Отмечается, что, хотя в ВБ и предполагали серьезный рост цен в 2022 году, реальные показатели оказались гораздо выше прогнозируемых. При этом развитие ситуации на сырьевом рынке в значительной степени зависит от продолжительности конфликта на Украине.
По прогнозам аналитиков ВБ, в 2022 году цена нефти марки Brent достигнет максимума с 2013 года и составит $100 за баррель, что на 42% выше среднегодовой цены за 2021. "В целом изменения в номинальных ценах в период с апреля 2020 года по март 2022 года привели к самому большому росту цен на энергоносители со времени роста цен на нефть в 1973 года", - отмечается в докладе. В докладе отмечается, что цены на неэнергетические товары вырастут примерно на 20%. Так, ожидаемый рост цены на пшеницу составляет более чем 40%.
Касательно реакции на кризис в энергетическом секторе, аналитики отмечают, что правительства многих стран прибегли к политике снижения налогов и выдачи субсидий. По мнению ВБ, эти меры, хотя и помогут несколько смягчить ситуацию в краткосрочной перспективе, в дальнейшем лишь усугубят проблему, поскольку вызовут рост спроса на топливо и усугубят дефицит. Расширение же санкций против России может привести к серьезным перебоям на топливном рынке. Авторы доклада не видят равнозначной замены российским газу и нефти.