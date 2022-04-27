Всемирный банк прогнозирует рекордный рост цен из-за войны в Украине

Всемирный банк прогнозирует исторический рост цен в мире на энергоносители (50%) и неэнергетические товары (20%) в 2022 году в связи с ситуацией вокруг Украины, передает ТАСС.

Согласно апрельскому докладу (Commodity Market Outlook), подготовленному экспертами Всемирного банка, конфликт вызвал серьезные перебои в поставках. "Ожидается, что в 2022 году цены на большинство энергоносителей будут гораздо выше, чем в 2021-м. При этом снижения цен в среднесрочной перспективе не будет", - говорится в докладе.

Отмечается, что, хотя в ВБ и предполагали серьезный рост цен в 2022 году, реальные показатели оказались гораздо выше прогнозируемых. При этом развитие ситуации на сырьевом рынке в значительной степени зависит от продолжительности конфликта на Украине.