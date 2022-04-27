В России поняли Турцию, которая закрыла небо для полетов в Сирию

«Москва с пониманием отнеслась к просьбе Анкары не использовать территорию Турции для пролета в Сирию». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут более месяца назад.

«Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны. В настоящее время российской стороной этот маршрут собственно и не используется. Но история развивается не в эти дни, ей уже вот около месяца», - сказала дипломат.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.