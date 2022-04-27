Сепаратисты Донбасса отменили празднование Дня Победы
В «ДНР» отменили парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая из-за угрозы обстрелов. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, слова которого приводит «Интерфакс».
«Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода «ДНР» на конституционные границы. В первую очередь это безопасность. Противник не то чтобы может обстрелять большое скопление людей, он точно обстреляет, если у него будет такая возможность», - заявил глава сепаратистов.