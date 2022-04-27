США и Великобритания запретили проведение «Бессмертного полка»
США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка", заявил сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. У нас в Ирландии отозвано согласие на проведение шествие, у нас, что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия "Бессмертного полка". Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка", но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы", - цитирует его РИА Новости.