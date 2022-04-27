Награждены победители конкурса Azercell Cup

15:59

27 апреля состоялась встреча с победителями турнира по специальным знаниям в области информатики Azercell Cup, организованного Министерством образования Азербайджанской Республики совместно с ООО Azercell Telecom.

Всего в турнире приняли участие более 300 учащихся 5-7-х классов, 21 из которых разделили призовые места. Школьники, занявшие первое, второе и третье места на турнире Azercell Cup, были награждены сертификатами и ценными подарками от лидирующего оператора мобильной связи. В церемонии награждения приняли участие руководство ООО Azercell Telecom, должностные лица Министерства образования Азербайджанской Республики и Института образования.

Открывая мероприятие, директор по медийным связям ООО Azercell Telecom Нигяр Шихлинская поздравила победителей и подчеркнула важность этой инициативы, направленной на раскрытие и развитие научного потенциала молодежи: «Охватывая все аспекты современной жизни, ИКТ открывает новые, более удобные и быстрые пути развития взаимодействия и коммуникации как между людьми, так и между машинами, предоставляет новые способы доступа к информации. Одним из важных направлений стратегии социальной ответственности Azercell является подготовка специалистов в области ИКТ, развитие у школьников и студентов интереса к цифровым технологиям, информатике и алгоритмическому мышлению. С 2017 года Azercell, являющийся признанным партнером Министерства образования и Национальной олимпийской сборной по информатике и программированию, оказывает поддержку процессу подготовки учащихся к международным олимпиадам и соревнованиям различного масштаба. Мы гордимся нашими школьниками и желаем им успехов в демонстрации своих знаний!».

Отметим, что за этот период азербайджанские ученики успешно выступали на олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 34 медали, в числе которых 1 золотая, 10 серебряных и 23 бронзовые. Заведующий сектором организации и управления общим образованием Минобразования страны Фуад Гараев поблагодарил Azercell за поддержку в реализации данного проекта и подчеркнул важность государственно-частного партнерства в общеобразовательных учреждениях.