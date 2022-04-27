Скончался известный футбольный агент Мино Райола

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких, передает «Чемпионат».

Райола представлял интересы более 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых такие звезды, как Поль Погба, Эрлинг Холанд, Марко Верратти и Златан Ибрагимович. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.

Ранее СМИ сообщали, что 12 января Райола перенес операцию на лёгких, а 20 января попал в реанимацию.