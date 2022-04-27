Эрдоган готов стать посредником на пути к миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Анкары взять на себя инициативу по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру, передает ТАСС.

Турецкий лидер выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе, усилив импульс, сформировавшийся в ходе переговоров в Стамбуле.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция будет продолжать с решимостью и искренностью прилагать усилия по «преодолению этого кризиса между двумя соседями и установлению мира».