Команда haqqin.az в Приднестровье. С одного фронта на другой

В последние дни СМИ сообщали о взрывах и диверсиях в сепаратистском регионе Приднестровье Республики Молдова. Представители «республики» возлагают вину за взрывы и диверсии на Украину. В свою очередь, украинская сторона заявляет, что произошедшее в Приднестровье является частью плана России по открытию второго фронта для оккупации Одессы.

Согласно этому плану, Украину обвинят в нападении на Приднестровье, что даст повод для атаки 11-й российской армии и сепаратистских вооруженных формирований в направлении Одессы.

Ранее представители Минобороны России говорили о планах открыть коридор в Приднестровье и прямо заявляли: цель России - продвинуться в направлении Николаев - Одесса и получить выход на территорию Молдовы.

Чтобы рассказать о происходящем в регионе непосредственно с места событий, сотрудники киевской студии haqqin.az отправились в Приднестровье. Наши журналисты будут наблюдать за тем, что происходит в регионе, расскажут о жизни местных жителей в одной из конфликтных зон на постсоветском пространстве, о том, как они относятся к войне в Украине.