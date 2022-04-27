Главы МИД Азербайджана и Ирана провели переговоры

В четверг, 28 апреля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Было высоко оценено сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах, а также осуществление взаимных визитов на высоком уровне.

Министры отметили деятельность ирано-азербайджанской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах и выполнение достигнутых договоренностей.