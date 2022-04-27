Министр Бабаев обсудил с румынским коллегой сотрудничество между ведомствами фото
Сопредседатель Совместной комиссии по торговле, экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел переговоры с новым министром труда и социальной солидарности Румынии Мариусом-Константином Будаем.
В ходе встречи министр Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Румынией находятся на уровне стратегического партнерства.
Отметив, что связи между странами развиваются из года в год, министр отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Румынией в прошлом году увеличился на 31,3%.
Он отметил, что деятельность Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии также служит постоянному расширению связей.
Во время переговоров Сахиль Бабаев рассказал о реформах, проведенных в Азербайджане за последние годы в сфере труда, занятости и социальной защиты. Он отметил, что за прошедший период между двумя странами было подписано более 60 документов о сотрудничестве, и ряд проектов о сотрудничестве находятся на стадии обсуждения, а также сообщил, что рассматривается проект протокола о сотрудничестве между двумя министерствами.
Будай, в свою очередь, подчеркнул, что доволен постоянным расширением отношений между двумя странами, и отметил работу, проведенную возглавляемой им структурой и проведенные реформы, подчеркнув важность взаимовыгодного сотрудничества.
На встрече также было отмечено, что имеются хорошие перспективы для развития двусторонних отношений в различных сферах, в том числе труда и социальной защиты. Стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве и расширении договорно-правовой базы взаимодействия двух министерств.