Сопредседатель Совместной комиссии по торговле, экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел переговоры с новым министром труда и социальной солидарности Румынии Мариусом-Константином Будаем.

В ходе встречи министр Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Румынией находятся на уровне стратегического партнерства.

Отметив, что связи между странами развиваются из года в год, министр отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Румынией в прошлом году увеличился на 31,3%.

Он отметил, что деятельность Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии также служит постоянному расширению связей.