Россияне ударили по жилым кварталам украинского Нью-Йорка ФОТО
Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы Нью-Йорка Донецкой области, сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.
"Трое погибших, трое раненых. Все – гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить. Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения", - цитирует его "Украинская правда".