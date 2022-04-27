В России столкнулись два военных вертолета

«На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — сказал источник ТАСС. Собеседник также сообщил, что, по предварительным данным, вертолеты были военными.

Мэр Саратова Михаил Исаев пока подтвердил информацию только об одном разбившемся вертолете — «Ансате», выполнявшем учебный полет. По его словам, экипаж катапультировался, один пилот найден живым. ТАСС в пресс-службе мэра также заявили, что в городе упал только один вертолет. В Единой дежурной диспетчерской службе агентству сообщили, что при падении вертолета один человек погиб и один пострадал. Пресс-служба мэрии сообщила, что упавший вертолет принадлежал военной базе в поселке Соколовый.

Летевший из поселка вертолет зацепился хвостом за второй. В результате один борт смог продолжить движение, а второй упал и загорелся, пишет Mash.