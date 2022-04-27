Еще одному украинскому депутату объявили подозрение в госизмене

Заместителю "мэра" Мариуполя заочно объявили подозрение в государственной измене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что депутат городского совета Мариуполя от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктория Калачева добровольно пошла на сотрудничество с россиянами. Женщина была назначена российскими военными "заместителем мэра" города. Она поддерживает деятельность руководителя "ДНР" и оправдывает преступные поступки российской армии.

Против Калачевой открыли уголовное дело по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Донецкая областная прокуратура заочно объявила ей подозрение в госизмене.