Белый дом: Байден готов конфисковать имущество российских олигархов в пользу Украины

Президент США Джо Байден готов конфисковать имущество российских олигархов в пользу Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что он предложит Конгрессу принять изменения в законодательство, чтобы сделать это возможным.

«Этот законодательный пакет узаконит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства в поддержку Украины и еще больше усилит связанные правоохранительные инструменты», – говорится на сайте Белого дома.

Байден также предлагает закрыть лазейку, не позволяющую конфисковать активы, используемые для уклонения от санкций.