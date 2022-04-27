Белый дом: Байден готов конфисковать имущество российских олигархов в пользу Украины
Президент США Джо Байден готов конфисковать имущество российских олигархов в пользу Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что он предложит Конгрессу принять изменения в законодательство, чтобы сделать это возможным.
«Этот законодательный пакет узаконит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства в поддержку Украины и еще больше усилит связанные правоохранительные инструменты», – говорится на сайте Белого дома.
Байден также предлагает закрыть лазейку, не позволяющую конфисковать активы, используемые для уклонения от санкций.
Поскольку олигархи могут использовать «замысловатые схемы с несколькими юрисдикциями», американский президент предлагает увеличить с 5 до 10 лет срок исковой давности для отмывания денег.
«Администрация Байдена рассчитывает на тесное сотрудничество с членами Конгресса в целом по реализации этого пакета предложений», – заявил Белый дом.