Жеребьевка турнира претендентов с участием Теймура Раджабова

Соревнование пройдет в Мадриде с 17 июня по 7 июля этого года. В нем примет участие и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. В сегодняшней жеребьевке Раджабова и Азербайджан представлял вице-президент ФИДЕ, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

В результате Теймур получил 4-й номер. В 1-м туре он сыграет белыми с Алирезой Фируджа (Франция). Также в турнире претендентов выступят Фабиано Каруана (США), Рихард Раппорт (Венгрия), Ян Непомнящий (Россия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хикару Накамура (США) и, скорее всего, Динь Лижэнь (Китай). Он заменит дисквалифицированного российского гроссмейстера Сергея Карякина, который был наказан за его высказывания о войне в Украине.

Победитель турнира претендентов в следующем году должен сыграть матч на звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Правда, норвежец не исключил того, что может отказаться от матча из-за потери мотивации.

Теймур Раджабов был допущен в турнир без отбора, по специальному приглашению ФИДЕ. Напомним, в турнир претендентов 2020 года Раджабов отобрался благодаря победе на Кубке мира-2019. Однако из-за объявленной пандемии Теймур отказался участвовать в соревновании, которое должно было начаться в Екатеринбурге 17 марта, и призвал ФИДЕ отложить турнир. Азербайджанский гроссмейстер оказался единственным, кто не захотел играть. ФИДЕ на перенос не пошла. В результате Раджабова заменил французский шахматист Максим Вашье-Ляграв. Турнир стартовал, но доиграть его в 2020 году не удалось. Было сыграно 7 туров, то есть первая половина соревнования, после чего оно было приостановлено, так как правительство России закрыло международное авиасообщение и были опасения, что шахматисты попросту не смогут улететь в свои страны. Раджабов оказался прав, предлагая провести соревнование позднее. Учитывая это, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выступил с инициативой предоставить Теймуру так называемую «вайлд-кард» - специальное приглашение.