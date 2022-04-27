Кадыров призвал командира с «Азовстали» сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сдаться командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского, записавшего видеообращение в адрес "мировых лидеров" с просьбой выпустить заблокированных на территории мариупольского комбината "Азовсталь". Об этом он заявил в аудиозаписи, опубликованной в Telegram.

"Он всех обвиняет, всех лидеров... Не только обвиняет, но и призывает использовать какие-то 40-е годы... И ему даже не стыдно. Из-за него там они все находятся раненые. О чем он говорит, о чем думает?.. Ты, как крыса, забежал и не можешь вылезти. Поэтому и призываешь всех, чтобы помогли тебе. Выйди, сдайся. Если не хочешь сдаться, давайте выпустим мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами и медикаментами", - цитирует Кадырова РИА Новости.

Ранее Волынский сообщал, что вместе с военными и гражданскими находится на территории "Азовстали". Он говорил, что обращался к мировым лидерам, дипломатам, Папе Римскому, чтобы их услышали и применили к ним "процедуру экстракшн", как это было в Дюнкерке с окруженными британскими и французскими войсками в 1940 году.